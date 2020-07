Forskar meiner Forsvaret har valt feil strategi i nord

innenriks

– Det er ikkje gitt at det er nødvendig å okkupere Finnmark for å sikre russiske interesser i ein storkrig med Nato, seier Kvam til NRK.

Planlegginga for ein eventuell krig mot Russland går ut på at landet vil prøve å ta over Finnmark med bakkestyrkar. Kvam meiner russarane i staden for har våpensystem som gjer at dei kan ta over luftrommet over Finnmark, og dermed øydeleggje norske installasjonar og gjere området ubrukeleg for norske styrkar utan å måtte risikere å sende inn bakkestyrkar i området.

I staden for noterer ho at både USA og Russland har retta fokuset sitt mot Lofoten. Mellom anna har Russland flytta øvingane sine lenger vest i Norskehavet, som svar på at USA sende hangarskip til området under ei Nato-øving i 2018. Kvam meiner områda langs norskekysten er meir verdifulle militært enn Finnmark, særleg fordi det er lettare å halde seg skjult.

– Dersom Russland set i land sine langtrekkande missilsystem i Lofoten, vil dei kontrollere store delar av Nord-Noreg og havområde endå lenger vest. I tillegg vil Hærens styrkar i Troms og Finnmark bli isolerte frå resten av Noreg. Norske landsstyrkar i Finnmark er viktige, men Hæren bør bli meir mobil, slik at han kan setjast inn der det er nødvendig, seier Kvam.

Det er forsvarssjefen og rådgivarane hans som leverer råd til politikarane om korleis Forsvaret skal sjå ut.

– Eg synest ikkje eg ser konkrete ting på russisk side som tyder på at Lofoten er eit meir aktuelt scenario enn Finnmark. Men det finst ingen eintydige svar, og det er ulike oppfatningar. Så må vi gjere val for å få eit forsvar som vi trur er best mogleg i stand til å handtere ulike utfordringar, seier Bruun-Hanssen.

