Nav-skandalesakene ventar framleis på behandling i rettssystemet

– Det kan fort vere snakk om ein fire–fem år, svarer Olav Lægreid til TV 2 på spørsmålet om kor lenge det kan ta før sakene er ferdig behandla. Han er koordinerande advokat for offera i den såkalla Nav-skandalen.

Det vart i fjor kjend at Nav sidan 2012 har feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land. Minst 85 personar kan vere uriktig dømde for trygdesvindel på grunn av dette.

Høgsterett har sendt inn 16 spørsmål til Efta-domstolen som dei vil ha svar på før dei behandlar sakene. Til TV 2 skriv setteriksadvokat Henry Mæland i ein e-post at det må påreknast 7–8 månaders saksbehandling ved Efta-domstolen, og ytterlegare nokre månader før dommen frå Høgsteretts ligg føre.

– At dette medfører ei betydeleg utsetjing for den vidare behandlinga av Nav-sakene er svært uheldig for dei ramma og svært beklageleg, skriv Mæland.

– Det er jo kjempepinleg for den norske staten å ha gjort så mange feil over så mange år, og så ikkje klare å rydde opp i det innanfor ein nokolunde rimeleg tidshorisont, seier Lægreid.

