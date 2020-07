Politiet etterforskar valdshending med øks i Sunnfjord som drapsforsøk

innenriks

Kvinna skal ikkje vere livstruande skadd. Politiet sa tidleg tysdag morgon at det var gjennomført ein aksjon på ei privat adresse saman med helsevesenet og brannvesenet.

– Politiet har kontroll på gjerningsmannen, men har ingen opplysningar om årsaka, sa operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB tidleg tysdag morgon.

Den arresterte er ein 19 år gammal mann, ifølgje Bergens Tidende. To kvinner i 60-åra ringde natt til tysdag politiet om valdshendinga. Den eine kvinna var angripen med øks og var medviten då ho vart frakta til sjukehuset i Førde.

– Vi etterforskar saka som eit drapsforsøk i første omgang, seier fungerande tenestestadsleiar Kåre-Jan Hofrenning i Fjaler lensmannsdistrikt til BT.

Hofrenning seier at kvinna har skadar i hovud og arm, og at ho ikkje er livstruande skadd. Motiv og bakgrunn for hendinga er uklart, ifølgje han.

