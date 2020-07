Støre: Høgreekstrem terror kan skje igjen

innenriks

Tysdag møtte han AUF-leiar Ina Libak og nestleiar Shan Mohammed i ungdomskomiteen til Al-Noor-moskeen i ein samtale på 22. juli-senteret i Oslo sentrum.

Denne veka er det ni år sidan 77 menneske vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. 10. august i fjor opplevde Noreg nok eit høgreekstremt angrep, då Philip Manshaus drap stesøstera si før han gjekk til angrep på Al-Noor-moskeen i Bærum.

– 22. juli viste oss at det finst ein kort veg frå haldning til handling. Dette vart gjenteke i august i fjor. Alle med ansvar er nøydde til å sjå at dette kan skje igjen, seier Ap-leiaren til NTB.

Tek tilbake terror-åstadene

Både Libak og Mohammed veit begge godt korleis det kjennest når trygge stader forbundne med gode minne på eit blunk blir forvandla til ein åstad for terror.

Libak var sjølv til stades på Utøya i 2011, og ho vart skoten fire gonger. Mohammed var ikkje blant dei tre personane som var i Al-Noor-moskeen då terrorangrepet skjedde, men han seier at det har vore vanskeleg å ta moskeen tilbake i etterkant av angrepet.

– Det er ikkje det same lenger. Folk fryktar at det skal kome nokon for å fullføre det som blir omtala som eit «mislykka» angrep. Moskeen vår er ein åstad for terror, men det skal framleis vere ein stad for oss der vi føler oss trygge, sa Mohammed.

– Det at ting skal gå heilt tilbake til det vanlege, det går jo ikkje. På Utøya har det vore ein lang prosess med å prøve å sameine det å hugse historia samtidig som vi går tilbake til det politiske engasjementet, seier Libak.

Ungdommen i front

Både Mohammed og Libak representerer engasjementet til ungdommen på kvar sin måte. Libak understrekar kor viktige dei unge er i arbeidet mot rasisme og hatefulle ytringar.

– Ungdommen står alltid i front og seier ifrå, både i kampen mot rasisme, og også for klimaet. Unge folk har eit mot og ein vilje til å seie imot. Dei godtek ikkje ting som er feil, og dei tek opp kampen for å forandre samfunnet, seier Libak.

– Ein del av historia om det å vere muslim i Noreg i dag inneheld dei haldningane som finst der ute. Dei er vi nøydde til å snakke om og prøve å forstå kva vi kan gjere for å motarbeide det, seier Mohammed.

– Vaksine mot konspirasjonsteoriar

Dei tre peikar på kor viktig det er at historia om terrorangrepa må snakkast om, slik at ein ikkje gløymer.

– Gradvis vil åra gjere noko med desse minna, og diskusjonen om kor alvorleg dette var, kan gli ut. Så det at vi tek vare på dei synlege teikna, er utruleg viktig. Står vi igjen heilt utan spor, så blir òg historia vanskeleg å formidle, seier Støre.

Libak seier at det er viktig at folk kan kome til Utøya, regjeringskvartalet – og også Al-Noor-moskeen – for å sjå spora etter angrepa.

– Vi lever i ei tid der mange er på nettet, og det blir rom for falske nyheiter. I vår tid så er det så viktig at noko er sant, synleg, at ein ser at det var her det skjedde. Det blir som ein vaksine mot konspirasjonsteoriar, seier Libak.

