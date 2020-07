Fleire tilfelle av laksesjukdommen ILA

innenriks

– Så langt i år har Mattilsynet stadfesta 16 tilfelle, og no har det kome inn fleire mistankar om utbrot i Troms og Finnmark, seier forskar ved Veterinærinstituttet, Torfinn Moldal, til Intrafish.

Han understrekar at det førebels er for tidleg å seie noko om årsak til utbrotet av laksesjukdommen, og at sjukdomstilfella er spreidde.

Mattilsynet opplyser at dei følgjer saka nøye.

– Vi oppmodar òg næringa til å ha fokus på smitteførebyggjande arbeid og respektere kontrolltiltaka i dei sjukdomsramma områda.

(©NPK)