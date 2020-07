Haglemann i Agder fengsla i fire veker

innenriks

Det opplyser etterforskingsleiar Liv Seland til NRK.

Han er sikta for å ha bortført ei kvinne i 30-åra frå ei leilegheit i Mandal søndag kveld. Han er òg sikta for vald og truslar mot den same kvinna, som han har ein relasjon til.

51-åringen rømde frå politiet med ei avsaga hagle og vart arrestert måndag kveld av politiet på Hægeland i Vennesla. Under arrestasjonen skaut politiet mannen i beinet. Han skal ikkje vere livstruande skadd og er innlagt på Sørlandet sjukehus, opplyser politiet.

Svealand fortel at mannen vil overførast til fengsel etter at han blir skriven ut frå sjukehuset.

