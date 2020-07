Korona-prega resultat for Hydro

innenriks

Det underliggjande driftsresultatet (EBIT) var 949 millionar kroner i andre kvartal 2020, mot 875 millionar kroner i same kvartal i fjor.

Inntektene fall i same periode frå 30,9 milliardar kroner, vel åtte milliardar kroner frå same kvartal i fjor.

Opptrapping av produksjonen ved Alunorte og reduserte kostnader bidrog positivt. Dette vart motverka av svakare realiserte prisar på alumina og aluminium i tillegg til lågare volum nedstraums.

– Vi er inne i ein svært krevjande periode, og eg er glad for at vi evnar å ta vare på folk og drift, halde hjula i gang og sikre likviditeten. Samtidig posisjonerer vi selskapet for framtida, seier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

