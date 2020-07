Norskeigd hotellkjede går konkurs i Danmark

innenriks

Det opplyser EjendomsWatch som har ei melding frå bustyrar Per Astrup Madsen i advokatfirmaet DLA Piper til kreditorane.

Konkursen skjer ei veke etter at Maribel-konsernet, som har drive over 50 First- og Moxy-hotell i Noreg, er konkurs. I samband med dette heitte det at dei tre hotella i First Hotels-kjeda i Danmark ikkje ville ramma.

Ifølgje bustyrar Madsen er hotella i København og Odense teke under konkursbehandling. Hotellet i Ålborg blir overteke av ei anna investorgruppe.

Maribel-sjef Pål Mørch sa til Dagens Næringsliv førre veke at koronapandemien vart siste spikar i kista for konsernet og at gjelda var på over éin milliard kroner.

I vinter skreiv avisa at Maribel hadde betydeleg underskot og også hadde brote låneavtalen.

