Støre: Viktig å lese opp namna

innenriks

Støre var til stades under minnemarkeringa i regjeringskvartalet onsdag formiddag, på dagen ni år etter angrepa som tok livet av 77 menneske.

– Markeringa er attkjenneleg frå år til år, og det gir ein tryggleik. Så sjølv i denne koronatida kjem dei viktige bodskapane om samhald fram, seier Ap-leiaren om markeringa.

Støre meiner det framleis er viktig at namna på offera blir lesne opp. Han synest AUF-leiar Ina Libak på ein god måte sette ord på det ved å seie at offera døyr to gonger – òg den gongen ein sluttar å nemne namna.

Ap-leiaren understrekar òg at ein del av dei som no byrjar i fjerdeklasse, ikkje eingong var fødde då angrepa skjedde – og at det derfor er viktig å fortelje om dei.

– Med tida må vi sørgje for at ingen skal kunne stille spørsmål ved om dette eigentleg hende, seier Støre.

