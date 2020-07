Stoltenberg: – Viktig å stå opp for eit ope og tolerant samfunn

innenriks

Stoltenberg, som var statsminister då angrepa ramma regjeringskvartalet og Utøya for ni år sidan, meiner det er viktig å markere dagen for å minnast og heidre dei drepne og skadde, og dei som mista sine aller kjæraste.

– Men det er òg viktig for å sikre at det aldri skjer igjen. Vi har dessverre sett at dei same hatefulle haldningane som førte til angrepa 22. juli, har ført til angrep andre stader i verda, seier Stoltenberg, som mellom anna trekker fram angrepa i Orlando i USA og Christchurch i New Zealand.

Imponert

For eitt år sidan opplevde Noreg nok eit angrep frå ein høgreekstremist då Philip Manshaus drap stesøstera si og gjekk til væpna angrep på ein moské i Bærum.

– Det er viktig å stå opp mot hatet, slår Stoltenberg fast.

– Er vi flinke nok til å gjere det?

– Eg er eigentleg imponert over korleis Noreg og andre land har stått opp mot terror. Vi har sagt tydeleg frå om at vi ikkje vil la oss skremme, men ha dei opne og tolerante samfunna våre. Og det speler ei rolle. Det er viktig med politi og sikringstiltak, men det kan aldri verne oss mot alle terrorangrep. Så haldningane som blir skapte, er viktige.

– Framleis vondskap der ute

Samtidig florerer høgreekstremt tankegods på nettet. I trusselvurderinga si for 2020 sidestiller Politiets tryggingsteneste (PST) trusselen frå høgreekstreme og ekstreme islamistar. PST meiner det er mogleg at høgreekstreme vil prøve å gjennomføre terrorhandlingar i Noreg dei neste 18 månadene.

– Derfor er dagar som i dag viktige. Vi må sjå rasismen, sjå intoleransen. Men eg ser veldig mykje positivt i Noreg, seier Stoltenberg, som viser til dei store Black Lives Matter-demonstrasjonane tidlegare i vår.

– Då stod veldig mange opp for mangfaldet. Men det er stadig vondskap der ute, og den må vi halde fram med å kjempe mot seier han.

