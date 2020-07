Tilsett ved kunstmuseet Kode koronasmitta

innenriks

– Det vi veit er at vedkommande ikkje har opphalde seg i publikumsareal på Kode eller i kontorfellesskapet, seier kommunikasjonsdirektør Haakon Thuestad ved museet til Bergens Tidende.

Den tilsette har hovudsakleg hatt heimekontor, men var innom eitt av lokala til museet førre veke.

Thuestad seier dei har hatt god kontroll på nærkontaktane til den tilsette, og ytterlegare fire tilsette ved museet er sett i karantene. Alle fire skal ha testa negativt.

Det er gjort omfattande testing av fleire hundre personar for koronavirus i Bergen etter at tre personar testa positivt laurdag. Over 100 personar er sette i karantene.

(©NPK)