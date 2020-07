Fleire hundre grisar tapt i gardsbrann i Tretten

innenriks

Politiet fekk melding om låvebrannen i Musdalsvegen sørvest for Tretten klokka 21.06 onsdag kveld.

Brannen byrja i låven, som raskt vart overtent, og spreidde seg såg til ytterlegare ein driftsbygning.

– Begge låvane er tapt. Cirka 300 griser er brent inne, og cirka 200 griser vart redda ut, opplyser politiet.

Fleire av dyra vart avliva på staden, og fleire er frakta bort for naudslakt.

– Ein veterinær vurderer tilstanden til grisane, og det er særs sannsynleg at fleire av dyra dessverre må avlivast, seier operasjonsleiar Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han fortel at naboar og andre raskt kom til staden og bidrog til å få ut dyra då låven stod i full fyr. Dei hjelpte òg til med å flytte unna utstyr og leggje til rette for brannvesenet, og både politiet og brannvesenet er fulle av lovord om innsatsen.

– Vi er eit stort jordbruksdistrikt, men det er heldigvis sjeldan at vi har slike store brannar, seier Hoft.

Ingen personar vart skadde i brannen, men fleire av dei som hjelpte til med å redde ut grisane fekk tilsyn av helsepersonell på staden, melder NRK.

Det var lenge fare for at brannen kunne spreie seg til andre bygningar på garden, men ein bustad og to andre bygg slapp unna flammane.

Brannvesenet heldt vakt utover natta og morgonen for at ikkje brannen skal blusse opp igjen.

(©NPK)