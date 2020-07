LOs sommarpatrulje: Fleire lovbrot mot unge tilsette

innenriks

Sommarpatruljen intervjua tilsette ved færre arbeidsplassar enn vanleg, mellom anna fordi færre bedrifter har tilsett sommarvikarar i år, skriv VG.

I 2019 var det 39,2 prosent av arbeidsplassane som braut arbeidsmiljølova, ifølgje sommarpatruljen.

Mellom anna har sommarpatruljen ikkje kunna oppsøkje sjukeheimar og andre institusjonar, av frykt for å spreie koronasmitte.

Det har vore ein merkbar auke i delen sommarvikarar som fortel at dei fekk for lite eller ingen pause i arbeidstida, og meir enn éin av ti melder at dei ikkje har fått vaktlistene fjorten dagar i forkant, slik lova krev. Få tilsette jobbar overtid, men mange av dei som gjer det, får ikkje overtidstillegg.

– Mange av dei vi besøkjer er kafear og butikkar som kanskje har vore nedstengde. Bedriftene er for forsiktige og tek derfor tilbake for lite folk, seier ungdomsrådgivar Bjarne Lagesen i LO.

Det er likevel òg fleire positive endringar. Langt fleire sommarvikarar har hatt ein arbeidskontrakt, og arbeidsgivarar har vore flinke til å overhalde grensa på talet på timar tilsette under 18 år kan jobbe.

