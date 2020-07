Måkedebatt i fleire byar – dyrevernarar oppmodar til fredeleg sameksistens

innenriks

– Folk tør ikkje ete is utandørs lengre. Dei flyktar frå uteserveringa, for viss det ligg matrestar på nabobordet så er det full krig. Eg fryktar at vi får sjå eit dødt sentrum i sommarhalvåret der folk ikkje tør å opphalde seg utandørs, seier leiar i næringsforeininga i Tromsø sentrum Shilan Ghadani til NRK.

Debatten rundt bymåker er eit stadig aktuelt tema i fleire norske byar. Diskusjonen blussa nyleg opp etter at ein turist frå Bergen skreiv eit lesarinnlegg i avisa Nordlys om måkene i Tromsø.

Her blir Tromsø skildra som ein by prega av dominerande måker som går til angrep på folk og mat.

– Skal Tromsø drivast på premissane til folk eller måsar?, spør turisten.

Konflikt mellom folk og fugl

Dei siste tiåra har stadig fleire måker flytta seg frå kysten og inn til byane, ifølgje Norsk institutt for naturforsking (NINA). Matmangel, miljøgifter og klimaendringar blir peika på som nokon av årsakene.

Bylivet tilbyr både mat og trygge hekkeplassar, men også utfordringar – særleg i møtet med menneske som opplever fuglane som frekke mat-tjuvar. Ifølgje NRK aukar konflikten mellom folk og fugl landet over.

Mellom anna er måkedebatten eit stadig tilbakevendande tema for byen Stavanger. Aftenbladet har i juli skrive om måker som stel mat og angrip folk både i Stavanger og Sandnes. Fleire kundar har oppsøkt apotek i samband med blødande sår frå måkebit.

Stavanger Høgre har fleire år tatt til orde for å løyse måkeproblemet i byen.

– Måkene er ein viktig del av kysten, men dei blir eit problem når dei tek mat frå menneske i byen, seier Høgre-politikar og kommunestyremedlem Morten Landråk Asbjørnsen til Rogalands Avis.

Også i Trondheim har folk problem med å ete lunsjen sin i fred, ifølgje Nidaros. Spesielt på Torvet i byen er fuglane sterkt representert.

Oppfordrar til fredeleg sameksistens

I lys av den oppheita debatten ønskjer fleire dyrevernarar å forhindre eit aukande konfliktnivå mellom måker og menneske.

Mellom anna har organisasjonen Dyrenes Rett sendt brev til kommunar, politikarar og sentrumsforeiningar rundt om i landet. Der blir det foreslått tiltak for å styre måkene bort frå sentrumsområde i byar med høgt konfliktnivå.

– Tilrettelegging for hekking kan bidra til å styre måkene dit ein ønskjer at dei skal opphalde seg. Samtidig bør det oppmodast til å mate berre på desse stadane, eventuelt at kommunar opprettar matstasjonar, skriv Jenny Rolness i Dyrenes Rett.

Ho peikar på at måkene høyrer til ved kysten og i innlandet, og at dei er ein naturleg del av bymiljøet.

(©NPK)