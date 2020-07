Oslo Børs i raudt

innenriks

Hydrogenselskapet Nel vart den mest omsette aksjen torsdag, men aksjen stupte med heile 6,6 prosent, og selskapet vart dermed taparen på børsen i dag.

Equinor hamna like bak i omsetningstoppen, og selskapet gjekk varsamt opp 0,5 prosent. Det gjekk òg bra for både Yara International (+1,2), Orkla (+1,8) og Aker solutions (+1,1).

Aker BP fall med 2,6 prosent, medan Telenor og Norsk Hydro fall med høvesvis 1,2 og 1,7 prosent.

Annonsegiganten Adevinta gjorde det bra på børsen tidlegare denne veka etter at det vart kjent at selskapet kjøper Ebays rubrikkverksemd for 9,2 milliardar dollar. Torsdag fall likevel selskapet tilbake med 4,5 prosent.

Seismikkselskapet TGS Nopec fall med 6,1 prosent etter at dei torsdag melde om tap på nær éin milliard kroner, skriv Dagens Næringsliv. I andre enden av skalaen vart Kongsberg automotive vinnaren i dag med ein solid oppgang på 10,3 prosent.

Ved 17.30-tida var oljeprisen ned rundt 0,7 prosent. Eitt fat nordsjøolje vart omsett for om lag 44 dollar.

På dei tonegivande børsane i Europa ligg det an til ein rimeleg flat dag. DAX 30-indeksen i Frankfurt og FTSE 100 i London låg ved 17.30-tida opp med forsiktige 0,01 og 0,08 prosent. CAC 40-indeksen i Paris går ned 0,1 prosent.

