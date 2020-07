Produksjonsforseinking i Irland kostar Tine 10 millionar i månaden

innenriks

– Vi har framleis ikkje fått naudsynt utsleppsløyve, seier pressevakt hos Tine, Bjørn Malm, til Stavanger Aftenblad/E24.

Tine investerte i januar 800 millionar kroner i meieriet i den irske bygda Mogeely ved byen Cork, som skal produsere Jarlsberg-ost til eksportmarknaden. Produksjonsforseinkinga er endå ein ytterlegare kostnad.

– Meirkostnadane for Tine er på rundt 10 millionar kroner per månad. Kostnaden byrjar å springe no frå juni-juli, seier Malm.

Han er likevel trygg på at løyvet kjem.

– Det ligg ikkje innvendingar til grunn for forseinkinga. Det tek rett og slett berre tid, legg han til.

Tine vedtok å flytte osteproduksjonen til utanlandsmarknaden til Irland, som følgje av at Stortinget i 2019 vedtok å fase ut eksportstøtta for ost, opplyser leiinga i Tine.

