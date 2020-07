Kyrkjelydar kan synast det er ubehageleg eller unødvendig å hente inn politiattestar

innenriks

I ei spørjeundersøking utført av KA, arbeidsgivarorganisasjonen for kyrkjelege verksemder, og Kyrkjerådet svarar 38 prosent av kyrkjeverjene at kyrkjelydane «alltid» eller «i dei fleste soknene» hentar inn politiattest frå dei frivillige medarbeidarane, skriv Vårt Land.

Det er dei kyrkjelege fellesråda, ved kyrkjeverjene, som er spurde i undersøkinga og svarar på vegner av kyrkjelydane. Talet på kyrkjelydar ligg derfor ikkje føre. Undersøkinga vart send til 357 kyrkjelege verksemder.

– Alle som er frivillige i aktivitetar med barn og unge, bør levere politiattest, seier seksjonsleiar Thale Skybak i Redd Barnas noregsprogram.

Fleire svarar i undersøkinga at dei meiner det er unødvendig å hente inn politiattest på grunn av at kyrkjelyden deira er liten og oversiktleg. Nokon meiner behovet for politiattest ikkje er reelt der frivillige bidreg med oppgåver som matlaging, rydding og bilkøyring. 80 prosent svarar at dei har laga ein beredskapsplan for førebygging og oppfølging av seksuell trakassering og overgrep.

Professor Tormod Kleiven ved høgskulen VID har doktorgrad på overgrep i kyrkjeleg samanheng. Han meiner argumentet om små og oversiktlege kyrkjelydar ikkje held mål.

– Erfaring viser at det er fullt mogleg å skjule overgrep og grensesprengjande åtferd sjølv i samanhengar der ein trudde at alle visste alt om alle, seier han.

Han meiner at det ideelt sett skulle vere like naturleg å innhente politiattest for frivillige som referansar ved tilsetjingar.

