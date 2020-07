Mission Impossible-produksjon får filme i Noreg – trass i koronarestriksjonane

innenriks

– Det vil bli gjennomført under eit omfattande smittevernregime. Deltakarane vil vere avgrensa frå andre under opphaldet i Noreg, og det tyder at det ikkje er alle som får sjå desse kjekkasane, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på pressekonferansen på fredag.

Mission Impossible 7 har fått tildelt nær 50 millionar kroner frå Norsk filminstitutt.

– No kan utanlandske filmproduksjonar igjen filme i norske landskap, og det er veldig gode nyheiter òg for den norske filmbransjen, som dermed unngår å gå glipp av oppdrag og viktig erfaringsbygging. Eg er glad for at vi fekk på plass dette unntaket så raskt, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i ei pressemelding.