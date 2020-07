Regjeringa opnar for reiser til sju regionar i Sverige

innenriks

Det tyder at ein kan reise dit utan å måtte gå i ti dagars karantene ved heimkomst.

Det er dermed fleire svenske regionar enn venta som opnar. Frå før har regjeringa opna for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg. Desse får halde på den grøne fargen sin, trass i at smittetalet har gått noko opp i to av dei.

Avgjerda er basert på ei heilskapsvurdering, opplyste overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) på pressekonferansen på fredag. For Sveriges del tyder dette grønt lys for enkelte regionar i Sverige der smittetalet totalt har lege noko over grensa på 20 smitta per 100.000 innbyggjarar dei to siste vekene.

– Grunnen til at vi har rådd om dette, er at vi har sett ein sterkt nedgåande trend den siste tida. Desse regionane vil kome under 20 tilfelle i veke 30 dersom utviklinga held fram, seier Berg.

I Kronoberg har talet på smittetilfelle derimot auka noko i det siste, og talet på smittetilfelle er no noko over 20.

– Situasjonen der blir like fullt vurdert som stabil, og vi har derfor framleis valt å halde denne på grønt i tilrådingane våre. Det er fint å sjå at situasjonen i store delar av Sverige blir stadig betre, seier Berg.

Dei nye reiseråda gjeld frå midnatt.