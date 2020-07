Rekordmange tok kontakt med Giftinformasjonen om hoggorm i juni

innenriks

– Det er det høgaste vi har hatt i juni nokosinne, seier seniorrådgivar Anita von Krogh i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB. Talet for juni i fjor var 65.

Juni månad baud på ei rekkje varmerekordar, og fleire stader i landet var det langt varmare enn det vanlegvis er i første sommarmånaden. Juni-talet til giftinformasjonen er på høgd med toppmånaden juli 2018, som mange kanskje hugsar som sommaren med «ekstremvarmen».

– At så mange tok kontakt, har nok med vêret å gjere, noko vi erfarer år etter år. Når det er godt vêr, så kosar både menneske og hoggorm seg ute – og då møtest dei, seier von Krogh.

I dei tre første vekene i juli var det 73 som tok kontakt, samanlikna med fjorårets 117 på heile månaden. Men så har jo vêret i år har vore langt dårlegare i juli i store delar av landet, og Giftinformasjonen ventar ikkje eit like høgt juli-tal i år.

Under halvparten blir viste til lege

Seniorrådgivar von Krogh forklarer at ikkje nødvendigvis all kontakten om hoggorm representerer eit tilfelle av hoggormbit.

– I nokre tilfelle er det ofte folk som er redde for at dei er vortne bitne, på grunn av merke på leggen eller skrammer som dei mistenkjer kan vere hoggormbit, seier ho.

Hittil i år har nærare 40 prosent av tilvendingane ført til at innringjar har vorte tilrådd å ta kontakt med lege eller sjukehus. Giftinformasjonen anslår at ein tredel av hoggormbita er såkalla tørre bit, altså at ormen ikkje sprøyter inn gift når han bit. Fortrinnsvis sparer han gifta si til byttedyr.

– Gifta til hoggormen er potent, så dersom det er sprøytt inn store mengder, blir det ganske raskt store reaksjonar, seier von Krogh, som tilrår alle å ringje inn dersom dei er uvisse.

– Gå i gummistøvlar

I sommar er det svært mange nordmenn som reiser på noregsferie på grunn av koronasituasjonen. Ute i skog og mark er det fleire måtar å unngå å bli biten av hoggorm på, forklarer von Krogh.

– For å hindre bit gjeld jo framleis det gamle rådet om å gå i gummistøvlar. Det kan vere lurt å lage lyd når ein går i terrenget, hoggormen har jo ikkje noko mål om å møte deg, seier ho.

Det skjer likevel svært sjeldan at hoggormbit fører til dødsfall her i Noreg. Dersom ein blir biten, bør ein ringje Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

– Då vil ein alltid få ei vurdering, basert på symptom, alder, bitstad og liknande. Særleg dersom pasienten er barn, eldre eller gravid, ønskjer vi at dei tek kontakt med oss, seier von Krogh.

– Dersom ein er vorten biten, så er det viktig å halde seg mest mogleg i ro, la bitstaden vere i fred. Ein bør halde den aktuelle kroppsdelen så høgt som mogleg, seier ho.

