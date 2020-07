SAS-fly klart for «karantenekappløp» – i rute til Alicante

innenriks

Etter den opphavlege planen skal flyet frå Alicante lande på Gardermoen klokka 0.10 natt til laurdag – altså ti minutt etter at Spania går over i raud kategori. Landar flyet på dette tidspunktet, må alle passasjerane gå i ti dagars karantene, men flyselskapet har lova at dei skal prøve å få flyet til Gardermoen før midnatt, slik at passasjerane slepp karantene.

– Men vi garanterer ikkje noko. Tryggleiken kjem uansett først, understrekar pressesjef John Eckhoff i SAS.

Han opplyser at flyet letta frå Gardermoen og drog ned til Alicante etter tidtabellen. Dermed er det førebels ikkje forseinka.

– Det hender jo rett som det er at SAS-fly kjem fram før tidtabell. Vi er klar over situasjonen passasjerane er i. Når det først står om ti minutt, ser vi på moglegheita for å nå Noreg tidlegare. Både flyplassen og flyselskapet er klar over situasjonen og skal gjere sitt og prøve å få det til, seier han til NTB.

Fredag oppdaterte den norske regjeringa reiseråda for Europa. Medan Spania går frå grønt til raudt, blir dei svenske regionane Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland «grøne» soner og nordmenn treng ikkje lenger å gå i karantene etter reiser dit frå midnatt av.

