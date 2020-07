SV-topp vil ha vaksineprogram for vaksne

innenriks

Wilkinson, som er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, foreslår derfor eit statleg finansiert vaksinasjonsprogram for vaksne, skriv Aftenposten.

Han vil at alle skal få innkalling når det er på tide å få ny vaksine, og at det skal vere frivillig og gratis, og gjerne skje hos fastlegen.

– Menneske i risikogrupper, som eldre og menneske med nedsett immunforsvar, kan døy. Derfor er det viktig med flokkimmunitet, meiner Wilkinson, som la fram eit forslag i Stortinget i juni.

Han meiner at fleire vil ta vaksinen når dei får informasjon om at det er på tide, og at det samtidig er gratis, sidan han trur mange vil kvi seg for det når dei må betale.

Wilkinson får støtte frå Norsk foreining for allmennmedisin, der leiar og fastlege Marte Kvittum Tangen trur at eit statleg vaksinasjonsprogram for vaksne vil styrkje folkehelsa.

Folkehelseinstituttet leverte i 2018 ein rapport om oppstart av eit slikt vaksineprogram, men det er enno ikkje teke noka politisk avgjerd i saka.

