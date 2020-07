Skarpe stillehavsøsters gir kutt hos badegjester

innenriks

– På ein godvêrsdag så kan det fort vere mellom ti og 20 stykk, seier avdelingsleiar ved Fredrikstad og Hvaler legevakt, Inger Marie Moksnes, til NTB.

Ho refererer til sommarglade badegjester som har skadd seg på dei knivskarpe kantane til stillehavsøstersen, som det kryr av under vassflata langs mange strender og svaberg i Oslofjorden. Moksnes peikar på at det som oftast er snakk om kuttskadar under foten som må reinsast og syast.

– Det blir mykje nål og tråd, seier avdelingsleiaren og legg til at talet på skader kjem an på sommarvêret og kor mange som badar.

Breier seg langs kysten

Stillehavsøstersen har sidan 2007 etablert seg permanent i mange område langs Norskekysten. Det skriv forskar Stein Mortensen ved Havforskingsinstituttet i ein kronikk i Fiskeribladet.

– Små bestandar av stillehavsøsters har byrja å byggje seg opp på Vestlandet, rundt Bergen, skriv Mortensen og understrekar at det er vanskeleg å føreseie kor langt nordover den tilpassingsdyktige arten kjem til å spreie seg.

Stillehavsøstersen er formelt uønskt i norsk natur og står på lista i dei nordiske landa over framande artar.

– Men no er den etablert her, og han kan ikkje utryddast. Det er ikkje mogleg å bruke hausting og ryddekampanjar som eit tiltak mot ei ytterlegare spreiing, skriv Mortensen.

Samla 22 tonn østers

Sjølv om Mortensen understrekar at stillehavsøstersen har komme for å bli, finst det fleire eldsjeler som jobbar for å avgrense veksten til arten langs kysten.

– Vi har østers i heile fylket, og vi klarer aldri i verda og plukke dette tomt. Men vi klarer å redusere omfanget på dei viktigaste badeområda, og det er det som er oppdraget, seier Kristian Ingdal til NTB. Han er prosjektleiar for Østersdugnaden i Vestfold og Telemark – ein tre år gammal folkedugnad med formål å redusere omfanget av kuttskadar ved badeplassar.

– Til no i år har vi allereie plukka 22 tonn. I fjor samla vi 14 tonn frå strender og badeområde, seier Ingdal.

Han påpeikar at sjølv om prosjektet berre omfattar Vestfold og Telemark, så får dei nesten daglege førespurnader frå indre oslofjord der folk mellom anna spør om plukkmetodar.

– Bruk badesko

Trass i ryddedugnader vil det neppe vere mogleg å få til ei fullstendig fjerning av østersarten frå sjøen. Avdelingsleiar Moksnes ved Fredrikstad og Hvaler legevakt har derfor dette rådet til badeglade folk:

– Bruk badesko. For det er stort sett under føtene at du får skadar, seier ho.

NTB har vore i kontakt med fleire legevakter, mellom anna i Oslo, Sandefjord og Kristiansand. Ingen av desse rapporterer om spesielt mange tilfelle av østersskadar.

