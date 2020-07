Spania blir «raudt» – men kan få regionvurderingar i framtida

innenriks

Det opplyser landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Viss du kjem til Noreg frå Spania etter midnatt, må du i karantene, seier ho.

Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) trekkjer fram at dei seinaste oppdateringane frå Spania, særleg i dei nordvestlege regionane, seier at smittetala går oppover.

– Det er sett i verk strenge tiltak, og det gir håp om at situasjonen snarleg vil kome under kontroll. Men dessverre er utviklinga slik at vi må innføre karantene etter reise frå Spania, seier han.

Overlegen fortel om mange spørsmål om kvifor FHI ikkje vurdererer region for region for resten av EØS- og Schengen-området.

– Grunnen er mellom anna eit varierande datagrunnlag i ulike regionar i Europa og at ei vurdering på regionnivå kan gjere det lite føreseieleg, seier han.

– Like fullt vil vi vurdere om reiseråd kan givast på regionnivå i større delar av Europa i framtida, legg Are Stuwitz Berg til.