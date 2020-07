innenriks

Det er kolonnekøyring over fjellet heile døgnet, medan det er stengt for køyretøy over fire tonn på nattetid. Tunnelarbeida varer fram til oktober, og blir teke opp att i juni 2021, fordi det er umogleg å gjere arbeidet på vinterstid.

Ventetida førre helg var ved nokre tilfelle opp mot tre timar, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Vegvesenet oppmoda då folk til å planleggje turen betre og vurdere alternativ rute over fjellet. Den same oppmodinga gjeld no.

