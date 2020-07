E6 i Nordland stengt etter at bilist køyrde i fjellvegg

innenriks

Kvinna køyrde ut av vegen og trefte ein fjellvegg ved Innhavet i Hamarøy kommune måndag ettermiddag. Ho var den einaste i bilen, som har fått seg eit god trykk. Ingen andre var involverte.

Når vegen blir opna, er førebels uviss. Brannvesenet og ambulansepersonell jobbar på staden.

– Først må nødetatane gjere sitt, så må ein bilbergar fjerne bilen. Så det kan gå ganske raskt, men det kan òg ta ei tid, seier operasjonsleiar Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB.

Bilistar som køyrer nordover frå Fauske, der politiet rykte ut frå, må dermed belage seg på kø når dei kjem til staden.

– Per no er Noreg delt i to, seier Nilsson.

Skal ein absolutt køyre frå nord til sør eller motsett, må ein dra langt inn i Sverige eller ta ferje mellom Bodø og Moskenes ytst i Lofoten.

(©NPK)