FHI vil ikkje raudliste Belgia

innenriks

– Vi har ingen konkrete planar om å endre status til Belgia i dag, men følgjer situasjonen nøye, skriv overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet i ein e-post til VG.

Fredag uttalte det belgiske folkehelseinstituttet Sciensano at landet er i den andre bølgja av viruset. Måndag morgon har landet 26,9 smitta per 100.000 innbyggjarar, medan FHI-kravet ligg på 20 per 100.000. Då FHI vurderte reiseråd sist torsdag, låg Belgia likevel på berre 16,4. Dermed vart landet oppført som grønt.

Antwerpen hardast ramma

– Vi følgjer med fortløpande og i utgangspunktet vurderer vi råd kvar 14. dag. Det er viktig at det er nokolunde føreseieleg når råda vert endra, også med tanke på når endringane blir gjorde, skriv Hauge i FHI.

Blant ti provinsar i Belgia er det Antwerpen som er klart hardast ramma. I veke 30 vart det registrert 130 nye smittetilfelle dagleg i snitt, som er meir enn ei dobling frå veka før. Totalt har 66.000 av Belgias 11,46 millionar innbyggjarar testa positivt for koronaviruset, og nesten 10.000 har døydd.

Vurderer ikkje på regionnivå

Folkehelseinstituttet gir unntak frå kravet om innreisekarantene for EU/EØS/Schengen-land dersom landet har færre enn 20 koronasmitta per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane, mindre enn 5 prosent positive koronatestar dei siste 14 dagane, og landet består ei heilskapsvurdering av smittesituasjonen.

I dag blir det ikkje vurdert på regionnivå utanom for dei nordiske landa.

