Flyttinga av kunsten Y-blokka i gang

innenriks

Mannskapet som skal fjerne kunstverka av Pablo Picasso og Carl Nesjar, rigga seg til måndag formiddag med kraftige maskiner og eit eige spesialkøyretøy for å frakte vekk dei tunge betongveggene.

Statsbygg har bygd stålkonstruksjonar rundt begge kunstverka for å gjere det mogleg å flytte på dei. «Fiskarane», som er ein del av fasaden på bygget og vender ut mot gata, veg 250 tonn, inkludert stålramma. «Måka», som er sandblåse inn i veggen i foajeen, veg «berre» 60 tonn.

– Det går sakte, og heile flyttinga kjem til å ta lang tid, seier kommunikasjonsleiar Pål Weiby i Statsbygg, som var på staden, til NTB måndag ettermiddag.

– Som å sjå måling tørke

– Forhåpentlegvis går alt som planlagt, og då blir det som å sjå måling tørke å vere vitne til flyttinga, forklarer Weiby.

Dei to kunstverka er allereie losna frå resten av bygningskroppen dei hang fast i og vil dei neste dagane bli senka ned og bort ved hjelp av spesielle transporttrallar. Statsbygg har engasjert eit breitt lag av ekspertise for å sikre at kunstverka ikkje skal ta skade under flyttinga. Ingen fasar av den fleire dagar lange operasjonen er overlaten til tilfelle.

– Dette er komplisert, men veldig godt førebudd, kalkulert og estimert på alle moglege måtar, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB måndag.

Mest «action» tysdag

Heile prosessen med å rive Y-blokka, inkludert flyttinga av dei to kunstverka, har ein prislapp på 59 millionar kroner, opplyser Statsbygg.

«Fiskarane» står på spesielle jekkar, brukt i oljeindustrien, og vil i løpet av måndag og tysdag bli senka ned på ein tralle med 24 hjul og rullast ut av byggjeplassen. «Måka» skal trillast ut av Y-blokka på skjener før også ho skal opp ein tilsvarande tralle. Begge skal takast like vare på i nærleiken for deretter å bli innpassa i det nye regjeringskvartalet som skal byggjast.

Planen er at arbeidet med å fjerne kunstverka skal fullførast gjennom veka. Den største og mest synlege enkeltoperasjonen er planlagd å skje tysdag når «Fiskarane» skal senkast det siste stykket ned mot bakken.

Vedtaket om riving har vekt sterke reaksjonar på fleire hald, men har gjennom seks år vorte halde oppe trass i klagebehandling og rettsleg prøving av gyldigheita.

(©NPK)