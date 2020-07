Personleg forbruk hovudkjelda til forsøpling ved innsjøar og vassdrag

innenriks

Eitt av hovudfunna i rapporten frå organisasjonen for 2019 er at plast utgjer 65,7 prosent av forsøplinga, medan papir og metall står for høvesvis 8 og 7 prosent.

Personleg forbruk er framleis den desidert største kjelda til forsøpling i innlandet, med 65,5 prosent av alle einingar. Det er same konklusjon som dei kom til då i 2017 Hold Norge Rent for første gong kartla situasjonen i innlandet.

Denne forsøplinga stammar mellom anna frå enkeltpersonar som kastar ting medan dei er på farten eller på tur, og avfall som har kome på avvegar frå til dømes byggje- og anleggsplassar, utandørsarrangement eller avfallsmottak.

Industri/bygg/anlegg/næring står for 13 prosent og friluftsliv/fritidsfiske/båtliv/rekreasjon stod bak 12 prosent av bosset som vart funne i kartlegginga frå Hold Norge Rent.

Det vart i fjor registrert til saman 987 einingar langs dei elleve kartlagde vassdraga og innsjøane – omtrent ei halvering av omfanget sidan 2017, då det vart funne 1.956 einingar boss. På dei fem lokasjonane som vart kartlagde for andre gong i fjor, var nedgangen på heile 70 prosent.

Hold Norge Rent poengterer at områda vart rydda i 2017, og at dette er hovudgrunnen til nedgangen.

(©NPK)