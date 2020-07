Politiet meiner nattevakt på hospits var sentral då dobbeltdrap skjedde i Bergen

innenriks

Politiet meiner nattevakta som skulle halde vakt på hospitset i Møllendalsveien 19 i Bergen i januar sjølv var delaktig i dobbeltdrapet på ein mann og ei kvinne ved at han opna ei dør og skaffa utstyr som den hovudsikta 57-åringen i saka skal ha nytta, skriv Bergens Tidende.

Sitter i varetekt

Nattevakta er polsk og leigde seg sjølv ut til hospitset gjennom eit enkeltmannsføretak. Fordi politiet meiner det er grunn til å frykte at han vil forlate landet dersom han blir lauslaten, sit 33-åringen framleis i varetekt. Domstolen gir att forhold som inneber at mannen rettsleg sett har medverka til drapa, men ifølgje forsvararen, advokat Erik Ulvesæter, gir ikkje rettsavgjerdene det riktige biletet av kva som har skjedd.

– Han nektar for å ha medverka til drapa på nokon som helst slags måte. Bevisbiletet er mykje meir komplisert enn slik det verkar i desse rettsavgjerdene, seier Ulvesæter.

Funnet med stikkskadar

Overvakingsanlegget på hospitset hadde òg vorte kopla ut på tida då drapa skjedde, og sidan er òg ein harddisk med overvakingsmateriale vorte borte.

Det var ein 43 år gammal mann og ei 29 år gammal kvinne politiet meiner vart drepne inne på hospitset på den aktuelle dagen. Begge vart funne døde, med omfattande stikkskadar frå fleire våpen, saman med blodige gjenstandar ved Osavatnet i Bergen. Begge er kjent for politiet frå før. Teorien til politiet er at dei to vart drepne på hospitset i Møllendalsveien og frakta til Osavatnet i bil.

I alt er fem menn, tre i 30-åra, 57-åringen og ein 22-åring, er sikta for drap eller medverknad til drap.

(©NPK)