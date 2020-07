Regjeringa overstyrte FHI og stramma inn for Sverige-reiser

innenriks

I førre veke opna Danmark for karantenefrie reiser frå tolv svenske län, mellom dei Jämtland og Västerbotten langs den norske grensa, skriv VG. Noreg fritok til samanlikning sju län for krav om innreisekarantene.

Tidlegare i sommar vart det norske Folkehelseinstituttet og det danske Statens Serum Institut samde om felles kriterium for Norden-reiser, men då ville kravet for reiser til EØS/Schengen-land vere strengare enn for Norden. Då ville nemleg kravet for EØS/Schengen vere at det var færre enn 20 stadfesta tilfelle per 100.000 innbyggjarar totalt dei siste to vekene, medan i Norden måtte det berre vere færre enn 20 stadfesta tilfelle i gjennomsnitt. Det ville ikkje regjeringane i verken Danmark eller Noreg gå med på.

Dermed valde dei to ulike løysingar. Noreg stiller krav til alle land i EU/EØS/Schengen om at det må vere færre enn 20 stadfesta koronatilfelle per 100.000 innbyggjarar totalt dei siste to vekene. Dette gjeld òg svenske regionar. Danmark stiller òg same krav til heile EU/EØS/Schengen, men dei stiller berre krav om mindre enn 20 stadfesta tilfelle per 100.000 i gjennomsnitt dei siste to vekene.

