SV-leiar ut mot endringane i AAP-regelverket

Lysbakken kommenterer rapporten «Flere mottar uføretrygd og sosialhjelp etter innstramming i AAP-regelverket» som Nav publiserte førre laurdag. Der går det fram at mange fleire er overførte til uføretrygd og sosialhjelp etter at reglane for AAP-stønad vart endra frå januar 2018.

Etter regelendringa vart det betydeleg vanskelegare å få AAP-stønad utover fire år.

– Eg meiner at innstrammingane i AAP-regelverket har vore ein skandale. For ein god del menneske har desse kutta vore ein katastrofe. Det ser ut til at endringane gir akkurat dei resultata som vi og mange andre åtvara mot, seier SV-leiaren til NRK.

Sjølv om Nav registrerer at det er fleire som er i jobb etter regelendringa, er det ikkje slått fast at dette kjem av endringane.

– Det er ein auke i delen som er i jobb etter regelverksendringane, men dette ser ut til å vere eit resultat av ein trend som starta før endringane. Moglege forklaringar på utviklinga kan vere nedgang i arbeidsløysa, eller at innhaldet i AAP har vorte meir arbeidsretta over tid. Vi klarer ikkje å påvise at det er regelverksendringane som har medført at fleire er i jobb totalt, skriv Ivar Lima og Eirik Grønlien i Nav om utviklinga.

Saida Begum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet seier det ikkje nødvendigvis er negativt at fleire no får uføretrygd.

– Før 2018 var det mange som gjekk for lenge på AAP utan avklaring. At fleire får innvilga uføretrygd raskare fordi AAP-perioden er stramma inn, er ikkje nødvendigvis negativt, seier ho til NRK.

