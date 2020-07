Støre: Valet neste år avgjerande for Arbeidarpartiet

innenriks

Fleire har sagt at valet i 2021 er den siste sjansen hans til å bli statsminister.

Om tapet i 2017 seier Støre:

– Det var eit bittert nederlag, det vil eg seie, for det hadde vore viktig å vinne det valet, seier Støre til NRK.

Støre, som har vore Ap-leiar i seks år, seier han har mange år igjen i politikken, men at valet neste år blir viktig:

– Eg har mange år igjen, men eg er samd i at det er eit val som er heilt avgjerande for oss i Arbeidarpartiet. Eg er leiar i Ap så eg set alt inn på det, så får dagen etter vise kva den fører med seg. Eg har tru på at vi kan få eit nytt fleirtal og at Ap då kan ta ansvar og leie ei ny regjering.

På dei nasjonale målingane i vår har Arbeidarpartiet lege på 24 til 26 prosent i gjennomsnitt, men dei hadde éi enkeltmåling nede på 20,8 prosent. Aps moglege regjeringspartnar Sp har lege mellom 13 og 16,5 prosent.

Støre ser for seg ei raudgrøn regjering med Ap, Sp og SV, men Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har vore klar på at han føretrekker ei regjering med Ap, utan SV på slep. Uansett vil Støre ha statsministerposten.

– Arbeidarpartiet er det største partiet. Eg meiner det er rimeleg at det største partiet har statsministeren.

(©NPK)