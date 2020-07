Tollvesenet stoppar alle som kryssar svenskegrensa

innenriks

– Alle skal stoppast og pratast med, seier stabssjef i politiet i Innlandet, Pål Erik Teigen til NRK.

Talet på grensepasseringar mellom Innlandet og Sverige auka med over 20.000 førre veke, som følgje av at det igjen vart lov for nordmenn å reise til grøne regionar i Sverige, som mellom anna Värmland, utan å bli pålagd karantene. 18.000 av passeringane skjedde no i helga. På det meste passerte mellom 500 og 600 bilar i timen kontrollstasjonane på Magnormoen og Støa.

– Dette er basert på tillit. Viss dei seier at dei kjem frå eit område som er raudt i Sverige, blir dei tekne til side og anten gitt karantene eller vist bort, seier fungerande seksjonsleiar i tollvesenet, Bjørn Hansrud.

