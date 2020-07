FHI vil ikkje opne for regionsvurdering for Spania

innenriks

– Vi vurderer situasjonen fortløpande, men det er regjeringa som vedtek kriteria for å bruke regionnivå utanfor dei nordiske landa. Det kan vurderast på regionnivå når det er mogleg for helsestyresmaktene å gjere gode og heilskaplege smittevernfaglege vurderingar om smittepresset i enkeltregionar. Per no gjeld dette berre for nordiske land, skriv overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Den spanske regjeringa jobbar no for å få Noreg og styresmaktene i andre land til å sjå gi unntak for trygge spanske regionar frå reiserestriksjonar og karanteneplikta, ifølgje VG. Spesielt blir feriefavorittane Kanariøyane og Balearane framheva.

Kanariøyane og Balearane har låg smitte

Desse regionane hadde måndag høvesvis 7,06 og 9,22 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane. Det er godt under grenseverdiane til Folkehelseinstituttet (FHI) på 20 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

– Smitteutbrot er lokalisert, isolert og under kontroll. Spania er eit trygt land. Vi respekterer avgjerda til Noreg, og vi er i kontakt med norske styresmakter, skriv spansk UD i ein e-post til VG.

Mest smitte i nordaust

Norske styresmakter gjeninnførte karanteneplikta for reisande frå Spania førre veke, då det nasjonale smitteomfanget hadde stige til godt over FHIs grenseverdi. Derfor må reisande herifrå i ti dagars karantene når dei kjem heim til Noreg.

Totalt har Spania no 47,05 koronasmitta per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane, ifølgje tal frå spanske helsestyresmakter. Medan store delar av landet er «grøne», trekkjer sju regionar, først og fremst nordaust i landet, opp det totale smittetalet: Aragón, Catalonia, Navarra, La Rioja, Baskarland, Madrid og Murcia.

