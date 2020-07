MDG i Kristiansand vil at politiet skal få gripe inn mot nazisymbol

innenriks

Tidlegare i år fekk MDG og SV nei til eit lokalt forbod mot symbol som representerte hatefulle og rasistiske haldningar, skriv Fædrelandsvennen.

Men no er saka aktualisert etter at tre sørlendingar vart frikjende for å ha heist eit hakekorsflagg ved Arkivet i Kristiansand natt til 9. april 2018. Dei tre vart tiltalte for hatefulle ytringar, men vart frikjent i lagmannsretten i slutten av juni. Statsadvokaten vedtok i juli at saka ikkje skal ankast til Høgsterett.

– Eg vart veldig overraska over at lagmannsretten kom fram til at det ikkje var ei hatytring, seier Hildegunn Tønnessen Seip, som sit i formannskapet i Kristiansand for MDG.

Ho erkjenner at spørsmålet er vanskeleg.

– Og det er ikkje alt vi kan lovregulere. Men vi må ta ein diskusjon om vi skal regulere dette når det innskrenkar fridomen og tryggleiken til andre, seier ho

I Frp er dei ikkje samde:

– Det blir eit spørsmål om å definere kva ein skal rekne som hatefullt. Viss ein skal forby hakekorset, så må ein forby hamar og sigd òg, seier Stian Storbukås, gruppeleiar i Frp i Kristiansand bystyre.

– Vi får heller kjempe mot det symbola representerer, legg han til.

(©NPK)