Norsk Gjenvinning Industri nektar å betale ureiningsbot

innenriks

Politiet har gitt selskapet, som i dag heiter IBKA, ei bot på 1 million kroner, skriv Bergens Tidende.

Ifølgje siktinga skjedde utsleppet i tre omgangar i perioden august 2013 til juni 2014. Miljødirektoratet melde saka etter at utsleppa vart oppdaga i september 2014. Ifølgje politiet har utsleppet skjedd ved eit uhell, men dei har likevel gitt Norsk Gjenvinning Industri bot sidan utslepp skjedde fleire gonger utan at det vart fanga opp og handtert. I tillegg vart ikkje utsleppa varsla til styresmaktene med ein gong.

– Norsk Gjenvinning Industri, no IBKA Norge, nektar for førelegget. Selskapet har erkjent og teke ansvar for dei tre utsleppa som skjedde i 2013 og 2014. Det var uheldig og ikkje tilsikta, men i dette tilfellet meiner vi likevel at det ikkje er grunnlag for straffereaksjon, skriv kommunikasjonsansvarleg Ingrid Bjørdal i IBKA.

(©NPK)