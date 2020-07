innenriks

Politiet fekk melding om hendinga klokka 11.40 og sende ein patrulje til staden.

Ingen av dei tilsette har kome til skade, men dei opplevde situasjonen som truande.

Tidlegare tysdag vart ein mann arrestert og meld for hatkriminalitet etter å ha ropt truande og rasistiske ytringar på eit apotek i Farsund. Også her vart ransalarmen utløyst, og politiet fekk raskt kontroll på mannen. Mannen er òg meld for forulemping av offentleg tenestemann.

