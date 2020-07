Sjukehustilsett ved St. Olavs koronasmitta – 22 personar i karantene

innenriks

Den sjukehustilsette hadde kontakt med pasientar.

– Eg kan stadfeste at ein tilsett har testa positivt på den andre koronatesten sin etter heimkomst frå ein utanlandstur. Vi har følgt alle prosedyrar, og første test var negativ, seier fungerande fagdirektør Hilde Pleym ved St. Olavs hospital til NTB.

Det var Adresseavisen som først omtalte saka.

Kartlegg smitte

Pleym ønskjer ikkje å kommentere kva avdeling den tilsette jobbar ved. Sjukehuset jobbar tysdag ettermiddag framleis med smittesporing og å kartleggje pasientkontakten til den tilsette sida heimkomst.

– Personen vart testa på dag éin etter heimkomst, slik rutinane er her, men har seinare testa positivt på ein andretest, fortel Pleym, som ikkje ønskjer å kommentere der personen har vore på reise.

Den tilsette har vore i kontakt med fire inneliggjande pasientar. Desse er i karantene på sjukehuset, skriv NRK.

I tillegg er 18 tilsette ved sjukehuset sett i karantene. Dei tilsette som er sett i karantene, skal bli testa framover i samsvar med Folkehelseinstituttets oppsett. Det vil seie at personane vil bli testa på dag tre og dag sju.

Ingen rutineendring

Pleym vil ikkje endre rutinane ved sjukehuset for testing av tilsette, som har vore på utanlandsreiser i sommar, etter det nye smittetilfellet.

– Vi har ikkje diskutert å endre på rutinane våre. Det er allereie fleire tilsette som har komme heim frå den første ferieperioden, kunngjer Pleym.

Måndag og tysdag har tre personar fått påvist koronasmitte i Trondheim kommune. Alle tre skal ha fått smitta på eit opphald i Danmark, ifølgje Nidaros.

Helsedirektør i Trondheim: – Ikkje overraska

Pleym understrekar at dei enno ikkje veit der den tilsette har vorte smitta.

Sist det vart påvist smitte ved sjukehuset var 18. april. 17 tilsette ved sjukehuset har fått påvist koronasmitte per 28. juli i år.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune, seier til Adressa at han ikkje er overraska over at koronasmitten aukar etter nedtrappinga på restriksjonar.

– Det er pårekneleg at det blir meir smitte når det blir opna opp. Det er inga overrasking, seier Garåsen.

To veker utan utbrot

Førre veke vart til saman 28 personar ved Stavanger universitetssjukehus sat i karantene etter at ein tilsett testa positivt for koronaviruset.

Før det hadde det gått over to veker utan koronautbrot på norske helseinstitusjonar.

Siste varsla utbrot av koronavirus på sjukehus var i byrjinga av juli, medan det ikkje hadde vore utbrot på sjukeheim sidan midten av juni.

Totalt har det vore over 50 registrerte utbrot av koronaviruset ved norske helseinstitusjonar.

