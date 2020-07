Arbeidet med å hente mindreårige frå Moria til Noreg er ikkje i gang

innenriks

Elleve EU-land har forplikta seg til å ta imot barn frå greske flyktningleirar. I slutten av mai inngjekk Høgre, KrF og Venstre eit kompromiss om å hente einslege barn til Noreg frå Moria-leiren i Hellas.

Ifølgje Dagbladet er prosessen med å hente barn til Noreg ikkje i gang. Så langt er barn flytta til Portugal, Finland, Luxembourg, Irland og Tyskland.

– Føresett at minst åtte–ti andre land i Europa realiserer uttaka sine, så vil regjeringa bidra og hente sårbare barn og familiar som har stort sannsyn for opphald. Per no har elleve land gitt tilsegn om relokalisering, men langt frå alle har gjennomført det. Når åtte–ti land kan seiast å ha gjort det, står att å sjå. Det kan skje tidleg på hausten, seier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justisdepartementet til avisa.

Frakta frå Tyskland

Hiim understrekar at Noreg gir betydeleg støtte til Hellas for å betre situasjonen.

Sist fredag vart 83 personar frå familiar med alvorleg sjuke barn flogne frå Hellas til Tyskland, opplyser EUs asylbyrå (EASO).

Flyttinga var ein del av EU-planen om å fordele cirka 1.600 mindreårige frå leirar i Hellas til europeiske land.

Vart koronatesta

I tillegg vart 16 somaliarar og kongolesarar frå eineforsørgjarfamiliar flytta frå Kypros til Finland måndag, noko som ikkje var del av EU-initiativet.

EASO opplyser at alle vart koronatesta før dei forlét Kypros og Hellas.

Hellas har over 5.000 mindreårige asylsøkjarar, og mange av dei bur under dårlege sanitære forhold i flyktningleirar eller provisoriske bustader.

(©NPK)