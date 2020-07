Dei fleste nordmenn meiner koronatiltaka kan forsvarast

innenriks

Tilsvarande meiner berre ein av sju at tiltaka til styresmaktene er for strenge. Det kjem fram i undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion, der 12.000 nordmenn har delteke.

– Sjølv om årets sommarferie ikkje vart heilt som vanleg, og vi har opplevd månader med koronatilvere, inkludert dei strengaste tiltaka i Noreg etter krigen, så er ikkje grensa nådd for folk flest, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Fleirtalet, som utgjer 60 prosent, er usamde i at påkjenninga på det norske folket har vorte for stor til at tiltaket til styresmaktene for å avgrense koronasmitte kan forsvarast. 25 prosent svarer verken eller, medan 15 prosent er samd i påstanden.

Delen i befolkninga som meiner påkjenninga har vorte for stor, har falle med 7 prosentpoeng frå juni, ifølgje undersøkinga. Uansett alder og geografi meiner eit solid fleirtal at tiltaka kan forsvarast.

– Nordmenn har heile vegen vist stor tillit til og forståing for koronatiltaka. I sommar har nok mange merka seg at viruset er på frammarsj i store delar av verda og at fleire land på ny stengjer ned. Følgjeleg har vi kanskje lite å klage over her i Noreg, seier Clausen.

