Det er Tom Hagens forsvarar, advokat Svein Holden, som har fått tipsa, og dei er sende vidare til politiet, melder NRK.

– Tipsa blir følgde opp på vanleg måte i den grad dei blir sett på som relevant for etterforskinga av saka, seier politiinspektør Gjermund Hanssen.

Tipsa har komme etter at familien 15. juni lova ein dusør på 10 millionar kroner for opplysningar som fører til at kvinna blir funnen.

