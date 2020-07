Sjukehustilsett skulle vore i karantene – sjukehuset beklagar

innenriks

– Vi har no gått gjennom saka i sin heilskap, og det viser seg at den tilsette skulle gått i ti dagars karantene ved heimkomst. Vi beklagar at dette ikkje vart gjort, og vi forsikrar oss no om at informasjon om kva som gjeld, er godt kjend både for leiarar og tilsette, seier fungerande fagdirektør Hilde Pleym, ifølgje 3A6rt-i-karantene-22378806.ece" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: 1.6rem;">Adresseavisen.

Tysdag vart det kjent at ein tilsett ved St. Olavs hospital hadde testa positivt på den andre testen sin etter først å ha testa negativt.

Den smitta mannen i 30-åra hadde vore på utanlandsreise. Verken kommunen eller sjukehuset har vilja kommentere kvar han har vore. Reisa var klarert med arbeidsgivar, ifølgje Adresseavisen.

18 tilsette og fire pasientar er sette i karantene som følgje av smittetilfellet ved sjukehuset.

