Skattedirektør varslar utsett teknoskatt

Koronapandemien og motstand frå USA har ført til eit tilbakeslag i arbeidet med å utarbeide eit felles regelverk for skattlegging av dei store teknologiselskapa som Google, Facebook og Apple, melder NRK.

Avtroppande skattedirektør Hans Christian Holte har leidd OECDs nettverk av skattedirektørar som dei siste åra har prøvd å bli samde om reglar for å skattleggje gigantselskapa som tilbyr tenester og har store inntekter i mange land, men utan å ha nemneverdig fysisk nærvær. Målet var å ha eit sett reglar klare i 2020, men det trur Holte no ikkje lenger er mogleg.

– Eg kan ikkje seie anna enn at det ser tøffare ut no enn for nokre månader sidan, seier Holte til NRK.

Forutan koronautbrotet er ikkje USA like innstilt på å einast om eit skatteopplegg, som i stor grad vil ramme dei store amerikanske teknologiselskapa.

– Det andre er at amerikanarane no ikkje lenger gir full oppslutnad om alle dei ulike delane av det forslaget som det har vore jobba med, og dei er jo heilt avgjerande i denne samanhengen, seier Holte.

