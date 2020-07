Støre ser ikkje bort frå Giske som statsråd

innenriks

Trond Giske vart tvinga til å gå av som nestleiar i Ap i januar 2018 etter varslar om seksuell trakassering og upassande åtferd.

Partiet konkluderte med at han hadde brote interne retningslinjer, og Giske beklaga åtferda si i fleire av sakene.

Støre vil ikkje svare på NRKs fleire spørsmål om han no kan utnemne Giske som statsråd dersom dei vinn valet neste haust. Men partiet valde ei løysing som inneber at Giske kan gjere comeback, vedgår han.

– Vi fekk veldig krevjande saker som også gjaldt nestleiaren i partiet. Dei måtte konkluderast, vi konkluderte, og det har vi gjort på ein måte som også seier at det finst veg tilbake, seier Støre.

Minst to Ap-kvinner som ikkje stiller til attval, Marianne Marthinsen og Jette Christensen, har gitt uttrykk for at konfliktar som følgje av kontroversane rundt Giske bidrog til at dei forlét politikken.

Støre seier at konfliktane som ramma partiet i 2017 og 2018, var vonde, og at han har forståing for at dei av ulike grunnar forlét politikken.

– Så har eg erfart at ingen er umissande. Det kjem nye spennande menneske. Eg synest at dei som takkar for seg, dei kan takke for seg. Så skal dei òg vere takksame for at dei har fått lov å forvalte det ansvaret det er å bli vald, seier Støre.

Giske har ikkje vilja kommentere NRKs sak.

