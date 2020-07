Virke ber om separate vurderingar av smittesituasjonen på Kanariøyane og Balearane

innenriks

– Vi har forståing for at det er krevjande å gjere eigne vurderingar av alle regionar i Europa, men vi meiner det er gode grunnar for å gjere dette for Kanariøyane og Balearane. Dette er område som er geografisk skilde frå fastlandet, er lett oversiktlege, viktige område for norske turoperatørar og har låge smittetal, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Fredag vart det klart at Spania ikkje lenger oppfyller dei norske krava for smittespreiing, og personar som har vore i landet, må sitje i karantene i ti dagar etter å ha kome til Noreg.

Storbritannia innførte i helga karantene for britar som ferierer på dei spanske øygruppene.

I fjor sende dei største turoperatørane rundt 300.000 nordmenn på tur til Kanariøyane. Reisa utgjer nær ein tredel av alle selde sjarterreiser på eitt år.

– Regjeringa har no moglegheit til å hjelpe mange reiseverksemder i ein svært krevjande situasjon og redde norske arbeidsplassar utan å bruke ei krone, utan at det går ut over smittevernet, seier Bergmål.

Dei fire største øyane på Balearane er Mallorca, Menorca, og Pityusane Ibiza og Formentera, medan Kanariøyane har øyane Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote og Fuerteventura.

(©NPK)