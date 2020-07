Ap-toppar ut mot Støres kommentarar om Marthinsen og Christensen

innenriks

– Det kostar meir å vere kvinne i politikken. Vi ser at veldig mange damer ikkje tek attval fordi det er for stor personleg kostnad. Då tenkjer eg at å snakke om takknemlegheit for å ha fått vere folkevald, ikkje er det rette å gjere som leiar i eit parti der så mange unge kvinner har valt å trekke seg, seier Ragni Løkholm Ramberg, som leiar kvinnenettverket i Troms Ap, til VG.

– Eg synest ikkje det svaret var på det nivået ein leiar i Ap bør liggje på, seier den tidlegare Tromsø-byråden.

Reaksjonen kjem etter Støres utsegner om Marianne Marthinsen og Jette Christensen, som ikkje tek attval. Dei har gitt uttrykk for at konfliktar som følgje av kontroversane rundt Trond Giske bidrog til at dei forlét politikken.

Føler seg misforstått

– Så har eg erfart at ingen er umissande. Det kjem nye spennande menneske. Eg synest at dei som takkar for seg, dei kan takke for seg. Så skal dei òg vere takksame for at dei har fått lov å forvalte det ansvaret det er å bli vald, sa Støre til NRK onsdag.

Dagen etter seier Støre at han føler seg misforstått.

– Når det gjeld dei kvinnene og mennene som ikkje tek attval, ser eg at utsegna blir tolka som refs av dei som vel å gi seg på Stortinget. Det var det på ingen måte meint som. Grunnane til at folk gir seg er mange, og det skal vi ha respekt for, òg at etterverknadene av 2018 var vanskelege, som eg sa til NRK, skriv Støre i ein SMS til VG.

Ser ikkje bort frå Giske som statsråd

Også Oslo-byråd Rina Mariann Hansen reagerer på intervjuet med NRK. Ho meiner partiet må vere takksame for innsatsen Marthinsen og Christensen har lagt ned og ta tilbakemeldingane deira om «ugreitt arbeidsmiljø og organisasjonskultur» på alvor.

I intervjua avviste ikkje Støre Giske som ein mogleg statsråd dersom det blir raudgrøn regjering etter valet neste haust.

Giske vart tvinga til å gå av som nestleiar i Ap i januar 2018 etter varslar om seksuell trakassering og upassande åtferd.

