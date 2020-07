Fagforbundet: Sjukepleiarar fortener ikkje meir enn andre

innenriks

– Sjukepleiarane har gjort ein imponerande innsats under koronakrisa, men det er dei ikkje åleine om. Dei kunne ikkje ha gjort jobben sin utan dyktige medarbeidarar og kollegaer rundt seg. Dei har ikkje stått åleine, seier Fagforbundets leiar Mette Nord til Børsen.

Ho forventar at lønnsoppgjeret speglar at det er eit fellesskap, ikkje enkeltgrupper, som gjer at ein lykkast.

Årets lønnsoppgjer vart avslutta 13. mars som følgje av koronakrisa, men startar opp igjen måndag. Forhandlingane er mellom Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri.

Sjukepleiarforbundets nestleiar Silje Naustvik seier samfunnet omsider ser ut til å ha forstått at sjukepleiarar må prioriterast.

– Vi kan ikkje betale sjukepleiarar med gode ord, klapping og applaus. Vi har sagt at vi vil stelle oss til frontfaget, men meiner det er fullt mogleg å prioritere enkeltgrupper innanfor denne ramma, seier Naustvik.

