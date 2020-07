Naboar til Utøya gjennomfører eiga helseundersøking

innenriks

Det er Ressursklinikken som har fått oppdraget med å gjennomføre ei sakkunnig vurdering av den psykiske belastninga den valde staden for minnesmerket etter terrorangrepet på Utøya i 2011 medfører for naboane, melder NRK, som har fått innsikt i delar av arbeidet.

I ein mellombels rapport går det fram at fleire av dei som hittil er undersøkte, står i fare for å utvikle varig helseskade, dersom minnesmerket blir plassert ved Utøykaia som planlagt.

Naboane til Utøya har òg saksøkt staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og AUF som eig kvar sin del av tomta som er planlagd utbygd. Fredag går fristen for tilsvar frå dei saksøkte ut.

Generalsekretær Sindre Lysø i AUF vil ikkje kommentere saka før det er klart.

Torsdag kunngjorde Statsbygg formelt på Doffin, som er den nasjonale kunngjeringsdatabasen for offentlege innkjøp, at kontrakten på 227 millionar for å byggje minnesmerket på Utøykaia er tildelt entreprenørselskapet Skanska og det tyske firmaet Ernst Strassazher.

Sjølve kunstverket vil bestå av 77 smale bronsesøyler som skal symbolisere kvar av dei drepne. Totalt vil minnesmerket over dei drepne koste over 300 millionar kroner.

(©NPK)