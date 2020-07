Smitteutbrotet i Moss har forgreiningar til Vestby og Lillestrøm

innenriks

Torsdag har Moss kommune fått svar på alle dei 190 prøvene som dei venta på, og to av dei var positive, opplyste kommuneoverlege Kristian Krogshus på ein pressekonferanse.

– Dei to som har fått påvist smitte det siste døgnet, er kjende nærkontaktar til klyngja av smitta som har fellesnemnar i eit privat selskap. Eg vil gjenta at det er ikkje snakk om at smitta oppstod i dette selskapet, men selskapet er eit viktig utgangspunkt for vår smittesporing, seier han.

I tillegg har alle bebuarar og tilsette sett bort frå éin på Rosnes omsorgsbustader, der det var påvist smitte hos både tilsette og ein bebuar, fått svar på prøvene sine, og dei var alle negative.

Kommunen ventar på svar på 105 nye prøver.

Til saman sju kommunar involverte

Av dei 18 mossingane som har fått påvist smitte, deltok fire i det aktuelle selskapet. Så langt er det ikkje avdekt ytterlegare smitte i Moss eller blant deltakarane i nokon av dei andre selskapa, ifølgje kommuneoverlegen.

Det nemnde selskapet vart halden i Sarpsborg og var ein del av ei bryllaupsfeiring. Frå før er det kjend at kommuneoverlegane i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, og dessutan smittevernoverlegen i Oslo samordnar innsatsen. No omfattar dette òg Vestby og Lillestrøm.

Tidlegare melde kommuneoverlegen i Moss at det òg var forgreiningar til selskapet i Asker.

– Men etter å ha sjekka med vedkommande frå gjestelista viser det seg at personen hadde meldt avbod til festen, seier kommuneoverlege Meera Grepp i Asker kommune til Budstikka.

Eitt tilfelle utanom Moss

Det er berre eitt kjende smittetilfelle utanom dei 18 frå Moss, ifølgje kommuneoverlegen.

Onsdag kveld fekk Moss kommune informasjon om eit fjerde selskapet knytt til den same bryllaupsfeiringa – og det var i Fredrikstad 15. juli.

– For at vi skal greie å stanse dette utbrotet fullstendig, er vi avhengige av å spore opp alle som kan ha vore eksponerte for smitte. Som det har komme fram i ulike medium allereie, har vi framleis ikkje fullstendig oversikt over alle nærkontaktar, seier kommuneoverlege Krogshus.

Avlyser store arrangement

Med dei to nye stadfesta smitta dreiar det seg om totalt 26 smitta i det nye utbrotet i Moss, og utanom selskapa i samanheng med bryllaupet dreier det seg om folk knytt til folk som har vore på reise til «grøne» land.

Moss kommune feirar i år 300-årsjubileum, men har avlyst alle større jubileumsarrangement dei neste 14 dagane som følgje av koronapandemien. Avlysinga omfattar arrangement som kan samle over 200 menneske.

I tillegg blir Christian Frederik-løpet avlyst, som skulle ha vore halde i Nesparken 15. august, og byfestdagane, som var planlagt 13. til 15. august.

